Долар дешевшає, а євро – дорожчає. Готівкові курси валют

У четвер, 22 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 13 коп. і складає 36,65 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,25 грн, максимальний – 36,92 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і складає 40,21 грн. Середній курс продажу піднявся на 14 коп. до 41,11 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,35 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, максимальний – 41,7 грн.

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