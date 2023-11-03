Доллар дешевеет. Наличные курсы валют
03.11.2023, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 3 ноября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 4 коп. Курс покупки составил 37,26 грн, курс продажи – 37,85 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 4 коп. и составляет 39,51 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. до 40,45 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,6 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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