Долар дешевшає. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 3 листопада, середній курс готівкового долара в українських банках, проти четверга, знизився на 4 коп. Курс купівлі склав 37,26 грн, курс продажу – 37,85 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,6 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 4 коп. і складає 39,51 грн. Курс продажу виріс на 3 коп. до 40,45 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,6 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 42 грн.

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