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Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 11:00
Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют - Фото
Фото: depositphotos.com

Во вторник, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продажи не изменился – 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

Средний курс покупки евро не изменился и составляет 40,16 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. до 40,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.


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