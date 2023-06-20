Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси валют
20.06.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
У вівторок, 20 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 2 коп. і становить 36,78 грн. Курс продажу не змінився – 37,35 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.
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Середній курс купівлі євро не змінився і становить 40,16 грн. Середній курс продажу опустився на 1 коп. до 40,98 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,7 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,5 грн.
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