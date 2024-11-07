Доллар и евро дешевеют: Курсы валют в банках 7 ноября

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Каков наличный курс доллара

В четверг, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5 коп. и составляет 41,19 грн. Курс продаж опустился на 7 коп. — до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 27 коп. и составляет 44,21 грн. Курс продаж уменьшился на 30 коп. — до 45,02 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,35 грн, максимальный – 44,65 грн. Для продажи минимальный курс – 44,79 грн, а максимальный – 45,35 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого не изменился и составил 9,92 грн. Курс продаж упал на 2 коп. — до 10,53 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,3 грн, максимальный – 10,15 грн. Для продажи минимальный курс – 10,29 грн, а максимальный – 11 грн.

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