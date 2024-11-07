Долар та євро дешевшають: Курси валют у банках 7 листопада

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Який готівковий курс долара

У четвер, 7 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 5 коп. і складає 41,19 грн. Курс продажу опустився на 7 коп. — до 41,67 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 27 коп. і становить 44,21 грн. Курс продажу зменшився на 30 коп. — до 45,02 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,35 грн, максимальний – 44,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,79 грн, а максимальний – 45,35 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого не змінився і становить 9,92 грн. Курс продажу впав на 2 коп. — до 10,53 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,3 грн, максимальний – 10,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,29 грн, а максимальний – 11 грн.

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