Доллар и евро дорожают. Наличные курсы

В пятницу, 11 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5 коп. и составил 36,95 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. – до 37,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,3 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,35 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 11 коп. и составляет 40,74 грн. Средний курс продаж вырос также на 11 коп. – до 41,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 42,5 грн.

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