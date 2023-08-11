Долар та євро дорожчають. Готівкові курси

У п’ятницю, 11 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 5 коп. і склав 36,95 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. – до 37,65 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,3 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,35 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 11 коп. і складає 40,74 грн. Середній курс продажу виріс також на 11 коп. – до 41,75 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 42,5 грн.

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