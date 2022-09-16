Доллар и евро еще подорожали. Курсы валют в банках

В пятницу, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составляет 40,48 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. и достиг 41,27 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,5 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 40,23 грн. Средний курс продаж увеличился на 4 коп. и достиг 41,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 41,8 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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