Доллар и евро начали дорожать. Курсы валют по банкам

В четверг, 8 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 36,79 грн. Курс продаж уменьшился на 1 коп. до 37,34 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 39,56 грн. Средний курс продаж повысился на 2 коп. до 40,42грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,05 грн, максимальный – 39,95 грн. Для продажи минимальный курс – также 39,95 грн, максимальный – 41 грн.

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