Долар та євро почали дорожчати. Курси валют у банках

У четвер, 8 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 1 коп. і становить 36,79 грн. Курс продажу зменшився на 1 коп. до 37,34 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 5 коп. і становить 39,56 грн. Середній курс продажу підвищився на 2 коп. до 40,42грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,05 грн, максимальний – 39,95 грн. Для продажу мінімальний курс – також 39,95 грн, максимальний – 41 грн.

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