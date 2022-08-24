Доллар и евро немного подешевели. Курс валют в банках
24.08.2022, 12:00
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net
В среду, 24 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на 1 коп. и составляет 39,91 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. и достиг 40,69 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,2 грн.
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Средний курс покупки евро не изменился и составил 39,82 грн. Средний курс продаж снизился на 5 коп. и составляет 40,84 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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