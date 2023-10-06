Доллар и евро немного подешевели. Курсы валют в банках

В пятницу, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился и составляет 37,44 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. — до 38,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,78 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составил 39,66 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. — до 40,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,85 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 42 грн.

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