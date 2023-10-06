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НБУ на третий день управляемой гибкости смог возобновить покупку валюты

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 09:28
НБУ на третий день управляемой гибкости смог возобновить покупку валюты - Фото
Фото: Pexels

Глава Национального банка Андрей Пышный считает, что ситуация на межбанковском валютном рынке после введения управляемой гибкости понемногу стабилизируется. На третий день новой курсовой политики НБУ даже смог возобновить покупку валюты, написал Пышный в Facebook.

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"Во второй половине дня [четверга, 5 октября] гривня несколько укрепилась, а чистые интервенции НБУ по продаже валюты были даже ниже их среднедневного объема в сентябре, до внедрения управляемой гибкости курса. Нацбанк даже осуществил интервенцию по покупке валюты, ограничивая, как и обещал, колебания обменного курса в обе стороны", — написал Пышный.

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Сколько денег НБУ потратил из резервов, чтобы поддержать курс гривни в первые два дня отказа от фиксированного курса, станет известно позже на этой неделе.

По оценкам аналитика ICU Михаила Демкива, в первый день "управляемо-плавающего курса" объем интервенций мог составить $520 млн, но во второй он значительно сократился – примерно до $230 млн.

Пышный прогнозирует, что нервозность на безналичном рынке исчезнет уже в ближайшие дни.

Он также сказал, что Международный валютный фонд поддержал решение НБУ отказаться от фиксированного курса гривни и даже оказал экспертную помощь в его подготовке.

Андрей Водяный
Андрей ПышныймежбанкНБУкурс гривни
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