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НБУ на третій день керованої гнучкості зміг відновити купівлю валюти

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 09:28
НБУ на третій день керованої гнучкості зміг відновити купівлю валюти - Фото
Фото: Pexels

Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що ситуація на міжбанківському валютному ринку після запровадження керованої гнучкості потроху стабілізується. На третій день нової курсової політики НБУ навіть зміг відновити купівлю валюти, написав Пишний у Facebook.

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"У другій половині дня [четверга, 5 жовтня] гривня дещо зміцнилася, а чисті інтервенції НБУ з продажу валюти були навіть нижчими за їх середньоденний обсяг у вересні, до впровадження керованої гнучкості курсу. Нацбанк навіть здійснив інтервенцію з купівлі валюти, обмежуючи, як і обіцяв, коливання обмінного курсу в обидва боки", – написав Пишний.

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Скільки грошей НБУ витратив з резервів, щоб підтримати курс гривні у перші два дні відмови від фіксованого курсу, стане відомо пізніше цього тижня.

За оцінками аналітика ICU Михайла Демківа, у перший день "керовано-плаваючого курсу" обсяг інтервенцій міг становити $520 млн, але в другий він значно скоротився – приблизно до $230 млн.

Пишний прогнозує, що нервозність на безготівковому ринку зникне вже найближчими днями.

Він також сказав, що Міжнародний валютний фонд підтримав рішення НБУ відмовитися від фіксованого курсу гривні й навіть надав експертну допомогу у його підготовці.

Андрій Водяний
курс гривніНБУміжбанкАндрій Пишний
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