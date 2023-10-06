Долар та євро трохи подешевшали. Курси валют у банках

У п’ятницю, 6 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, не змінився і складає 37,44 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. — до 38,08 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,78 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 2 коп. і склав 39,66 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 40,73 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,85 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 42 грн.

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