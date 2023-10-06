Військовим частинам залишать 10% "військового" ПДФО. Решта піде на дрони й зброю

Верховна Рада ще раз змінила редакцію законопроєкту №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зі Слуги народу.

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З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО буде йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Але з 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану пропорція зміниться так:

→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

Раніше законопроєкт передбачав, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки й обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) і виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).

За оцінкою уряду, це дасть 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.

У розпорядженні органів місцевого самоврядування у 2024 році в повному обсязі залишиться реверсна дотація (це гроші, що вилучаються у багатших громад, для фінансування бідніших громад у межах "горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів").

Також у 2024 році всі громади будуть "дотягуватися" державою до рівня доходів 2021 року.

Депутати погодилися надати дозвіл сільським і селищним громадам на здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень за погодженням з Мінфіном. Згідно з чинним законодавством здійснювати місцеві запозичення мають право тільки міські ради.

Залишки на рахунках органів місцевого самоврядування можна буде використовувати також на лікування й реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

У такій версії депутати в п'ятницю почнуть розглядати законопроєкт №10037 у другому читанні.

За словами депутата Ярослава Железняка, до законопроєкту подано понад 900 поправок, розгляд яких, скоріше за все, затягнеться до наступного пленарного тижня.

12 вересня Кабінет міністрів попросив Верховну Раду збільшити витрати на оборону ще на 300 млрд грн.

Тоді ж стало відомо, що він також вирішив покласти край історичному профіциту місцевих бюджетів.

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