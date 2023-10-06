Військовим частинам залишать 10% "військового" ПДФО. Решта піде на дрони й зброю
Верховна Рада ще раз змінила редакцію законопроєкту №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зі Слуги народу.
З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від "військового" ПДФО буде йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).
Але з 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану пропорція зміниться так:
→ 45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);
→ 45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);
→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.
Раніше законопроєкт передбачав, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки й обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) і виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).
За оцінкою уряду, це дасть 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.
У розпорядженні органів місцевого самоврядування у 2024 році в повному обсязі залишиться реверсна дотація (це гроші, що вилучаються у багатших громад, для фінансування бідніших громад у межах "горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів").
Також у 2024 році всі громади будуть "дотягуватися" державою до рівня доходів 2021 року.
Депутати погодилися надати дозвіл сільським і селищним громадам на здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень за погодженням з Мінфіном. Згідно з чинним законодавством здійснювати місцеві запозичення мають право тільки міські ради.
Залишки на рахунках органів місцевого самоврядування можна буде використовувати також на лікування й реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.
У такій версії депутати в п'ятницю почнуть розглядати законопроєкт №10037 у другому читанні.
За словами депутата Ярослава Железняка, до законопроєкту подано понад 900 поправок, розгляд яких, скоріше за все, затягнеться до наступного пленарного тижня.
- 12 вересня Кабінет міністрів попросив Верховну Раду збільшити витрати на оборону ще на 300 млрд грн.
- Тоді ж стало відомо, що він також вирішив покласти край історичному профіциту місцевих бюджетів.
Читайте також: Як місцеві бюджети зросли під час війни та на що витрачаються
Коментарі