Воинским частям оставят 10% "военного" НДФЛ. Остальное пойдет на дроны и оружие
Верховная Рада еще раз изменила редакцию законопроекта №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа из Слуги народа.
С 1 октября по 31 декабря 2023 года половина поступлений от "военного" НДФЛ будет идти на дроны (13 млрд грн), половина – на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).
Но с 1 января 2024 года до конца военного положения пропорция изменится следующим образом:
→ 45% – на дроны (приблизительно 43 млрд грн в 2024 году);
→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);
→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.
Раньше законопроект предполагал, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50%).
По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.
В распоряжении органов местного самоуправления в 2024 году в полном объеме останется реверсная дотация (это деньги, которые изымаются у более богатых громад, для финансирования более бедных громад в рамках "горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов").
Также в 2024 году все громады будут дотягиваться государством до уровня доходов 2021 года.
Депутаты согласились предоставить разрешение сельским и поселковым громадам на осуществление внутренних и внешних заимствований по согласованию с Минфином. Согласно действующему законодательству, осуществлять местные заимствования имеют право только городские советы.
Остатки на счетах органов местного самоуправления можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.
В такой версии депутаты в пятницу начнут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении.
По словам депутата Ярослава Железняка, в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых, скорее всего, затянется до следующей пленарной недели.
- 12 сентября Кабинет министров попросил Верховную Раду увеличить расходы на оборону еще на 300 млрд грн.
- Тогда же стало известно, что он также решил положить конец историческому профициту местных бюджетов.
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