Воинским частям оставят 10% "военного" НДФЛ. Остальное пойдет на дроны и оружие

Верховная Рада еще раз изменила редакцию законопроекта №10037 об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа из Слуги народа.

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С 1 октября по 31 декабря 2023 года половина поступлений от "военного" НДФЛ будет идти на дроны (13 млрд грн), половина – на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

Но с 1 января 2024 года до конца военного положения пропорция изменится следующим образом:

→ 45% – на дроны (приблизительно 43 млрд грн в 2024 году);

→ 45% – на развертывание производства боеприпасов и оружия (43 млрд грн);

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ (10 млрд грн), но через государственный бюджет, а не через местные.

Раньше законопроект предполагал, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50%).

По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

В распоряжении органов местного самоуправления в 2024 году в полном объеме останется реверсная дотация (это деньги, которые изымаются у более богатых громад, для финансирования более бедных громад в рамках "горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов").

Также в 2024 году все громады будут дотягиваться государством до уровня доходов 2021 года.

Депутаты согласились предоставить разрешение сельским и поселковым громадам на осуществление внутренних и внешних заимствований по согласованию с Минфином. Согласно действующему законодательству, осуществлять местные заимствования имеют право только городские советы.

Остатки на счетах органов местного самоуправления можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.

В такой версии депутаты в пятницу начнут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении.

По словам депутата Ярослава Железняка, в законопроект подано более 900 поправок, рассмотрение которых, скорее всего, затянется до следующей пленарной недели.

12 сентября Кабинет министров попросил Верховную Раду увеличить расходы на оборону еще на 300 млрд грн.

Тогда же стало известно, что он также решил положить конец историческому профициту местных бюджетов.

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