Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют
01.09.2022, 11:11
Фото: depositphotos.com
В четверг, 1 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. и достиг 40,57 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,2 грн.
Средний курс покупки евро не изменился и составляет 39,82 грн. Средний курс продаж снизился на 5 коп. и достиг 40,75 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,36 грн, максимальный – 41,1 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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