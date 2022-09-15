Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

В четверг, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 7 коп. и составляет 40,46 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. и составил 41,25 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,32 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 40,15 грн. Средний курс продаж увеличился на 4 коп. и составляет 41,27 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 42 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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