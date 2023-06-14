Доллар и евро подорожали. Наличные курсы

В среду, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4 коп. и составляет 36,82 грн. Курс продаж поднялся на 5 коп. до 37,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,15 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 39,84 грн. Средний курс продаж повысился на 11 коп. до 40,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,45 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,05 грн.

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