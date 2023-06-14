Долар та євро подорожчали. Готівкові курси

У середу, 14 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 4 коп. і становить 36,82 грн. Курс продажу піднявся на 5 коп. до 37,38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 10 коп. і становить 39,84 грн. Середній курс продажу підвищився на 11 коп. до 40,67 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,45 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,4 грн, максимальний – 41,05 грн.

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