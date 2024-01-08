Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы валют
В понедельник, 8 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8 коп. и составляет 38,31 грн. Курс продаж повысился на 13 коп. — до 39,17 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 38,65 грн. Для продажи минимальный курс – 38,8 грн, максимальный – 39,7 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 41,94 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. — до 43,04 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,3 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,5 грн.
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