Долар та євро знову дорожчають. Готівкові курси валют

Курси долара та євро виросли одночасно на 13 копійок

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У понеділок, 8 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 8 коп. і складає 38,31 грн. Курс продажу підвищився на 13 коп. — до 39,17 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38 грн, максимальний – 38,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,8 грн, максимальний – 39,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 13 коп. і склав 41,94 грн. Курс продажу збільшився на 9 коп. — до 43,04 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,3 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,5 грн.

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