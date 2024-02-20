Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы

Банки в среднем продают доллары уже по 38,65 грн

Фото: Pexels / Karolina Grabowska

Во вторник, 20 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 23 коп. и составляет 38,09 грн. Курс продаж вырос на 20 коп. до 38,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,70 грн, максимальный – 38,45 грн. Для продажи минимальный курс – 38,48 грн, максимальный – 38,80 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет – 40,97 грн. Курс продаж вырос на 16 коп. до 41,80 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,20 грн, максимальный – 41,30 грн. Для продажи минимальный курс – 41,60 грн, а максимальный – 42,20 грн.