Долар і євро у банках подорожчали. Готівкові курси

Банки в середньому продають долари уже за 38,65 грн

Фото: Pexels / Karolina Grabowska

У вівторок, 20 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 23 коп. і становить 38,09 грн. Курс продажу зріс на 20 коп. до 38,65 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,70 грн, максимальний – 38,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,48 грн, максимальний – 38,80 грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Середній курс купівлі євро зріс на 23 коп. і становить – 40,97 грн. Курс продажу зріс на 16 коп. до 41,80 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,20 грн, максимальний – 41,30 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,60 грн, а максимальний – 42,20 грн.