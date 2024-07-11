Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы на четверг

Банки повысили обменные курсы. Доллар подорожал на 6 копеек, евро – на 10

Фото: depositphotos.com

В четверг, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос почти на 7 коп. и составляет 40,56 грн. Курс продажи поднялся на 6 коп. до 41,07 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,90 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,99 грн, максимальный – 41,20 грн.

Средний курс евро вырос на 10 коп. Курс покупки составляет 43,78 грн, курс продажи – 44,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,90 грн, максимальный – 44,20 грн. Для продажи минимальный курс – 44,40 грн, а максимальный – 45,00 грн.