Долар і євро у банках подорожчали. Готівкові курси на четвер

Банки підвищили обмінні курси. Долар подорожчав на 6 копійок, євро – на 10

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У четвер, 11 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, виріс майже на 7 коп. і становить 40,56 грн. Курс продажу піднявся на 6 коп. до 41,07 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,90 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,99 грн, максимальний – 41,20 грн.

Середній курс євро зріс на 10 коп. Курс купівлі становить 43,78 грн, курс продажу – 44,62 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,90 грн, максимальний – 44,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,40 грн, а максимальний – 45,00 грн.