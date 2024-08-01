Доллар начал дорожать. Курсы валют в банках

Курс доллара повысился на 12 коп., курс евро – на 14

Фото: Spotify.com

В четверг, 1 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 12 коп. и составляет 40,9 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. до 41,4 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,25 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,29 грн, максимальный – 41,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 44,2 грн. Курс продаж увеличился на 10 коп. до 44,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,35 грн, максимальный – 44,7 грн. Для продажи минимальный курс – 44,8 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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