Долар почав дорожчати. Курси валют у банках

Курс долара підвищився на 12 коп., курс євро – на 14

Фото: Spotify.com

У четвер, 1 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 12 коп. і становить 40,9 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. до 41,4 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,25 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,29 грн, максимальний – 41,55 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 14 коп. і становить 44,2 грн. Курс продажу підвищився на 10 коп. до 44,98 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,35 грн, максимальний – 44,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,8 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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