Доллар немного подешевел. Наличные курсы валют

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В четверг, 30 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, не изменился и составляет 37,08 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 37,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,36 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 37,99 грн.

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Средний курс покупки евро по-прежнему составляет 40,25 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. до 41,23 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,87 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, а максимальный – 42 грн.

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