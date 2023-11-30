Долар трохи подешевшав. Готівкові курси валют

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У четвер, 30 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, не змінився і становить 37,08 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 37,65 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,36 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 37,99 грн.

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Середній курс купівлі євро, як і раніше, становить 40,25 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. до 41,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,87 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,9 грн, а максимальний – 42 грн.

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