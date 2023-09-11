Доллар подешевел. Курсы валют в банках

В понедельник, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5 коп. и составляет 37,39. Курс продаж снизился на 4 коп. — до 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,57 грн, максимальный – 37,82 грн. Для продажи минимальный курс – 37,5 грн, максимальный – 38,69 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составил 40,15 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. — до 41,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,12 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.

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