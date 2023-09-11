Долар подешевшав. Курси валют у банках

У понеділок, 11 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 5 коп. і складає 37,39. Курс продажу знизився на 4 коп. — до 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,57 грн, максимальний – 37,82 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,5 грн, максимальний – 38,69 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 4 коп. і склав 40,15 грн. Курс продажу виріс на 4 коп. — до 41,28 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,12 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

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