Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В среду, 10 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,7 коп. и составляет 39,87 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. и составил 40,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41,2 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и составляет 39,8 грн. Средний курс продаж уменьшился на 5 коп. и составляет 40,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41,25 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ишутина

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