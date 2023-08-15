Доллар подорожал, а евро подешевел. Курсы валют в банках
15.08.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 15 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составил 36,97 грн. Курс продаж повысился на 5 коп. до 37,7 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составляет 40,56 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. до 41,63 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,7 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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