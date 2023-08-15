Бюджетный комитет выделил более 3 млрд грн на восстановление пяти населенных пунктов
Комитет Верховной Рады Украины по бюджету согласовал выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в сумме 3,35 млрд грн. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.
В течение 2023-2025 годов средства на реализацию получат 5 таких населенных пунктов: поселок Бородянка Киевской обл. – 1,8 млрд грн на 9 проектов, город Тростянец Сумской обл. – 663,3 млн грн на 4 проекта, село Циркуны Харьковской обл. -76,44 млн грн на 4 проекта, село Посад-Покровское Чернобаевской ТГ Херсонской обл. – 646,6 млн грн на 9 проектов, село Ягодное Ивановской ТГ Черниговской обл. – 188 млн грн на 6 проектов.
Деньги потратят на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт общественных зданий и сооружений, строительство объектов инфраструктуры, восстановление поврежденных жилых объектов (в том числе домов дачных и садовых) и общественного назначения.
Также финансирование предусматривает новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, потерявших жилье в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, разработку и проведение экспертизы проектной документации на строительство таких объектов.
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- Европейский Союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины.
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