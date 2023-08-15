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Бюджетный комитет выделил более 3 млрд грн на восстановление пяти населенных пунктов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 10:17
Бюджетный комитет выделил более 3 млрд грн на восстановление пяти населенных пунктов - Фото
Последствия российской агрессии в Украине (Фото: Pexels)

Комитет Верховной Рады Украины по бюджету согласовал выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в сумме 3,35 млрд грн. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.

В течение 2023-2025 годов средства на реализацию получат 5 таких населенных пунктов: поселок Бородянка Киевской обл. – 1,8 млрд грн на 9 проектов, город Тростянец Сумской обл. – 663,3 млн грн на 4 проекта, село Циркуны Харьковской обл. -76,44 млн грн на 4 проекта, село Посад-Покровское Чернобаевской ТГ Херсонской обл. – 646,6 млн грн на 9 проектов, село Ягодное Ивановской ТГ Черниговской обл. – 188 млн грн на 6 проектов.

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Деньги потратят на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт общественных зданий и сооружений, строительство объектов инфраструктуры, восстановление поврежденных жилых объектов (в том числе домов дачных и садовых) и общественного назначения.

Также финансирование предусматривает новое строительство объектов жилищного назначения для лиц, потерявших жилье в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, разработку и проведение экспертизы проектной документации на строительство таких объектов.

Наталия Софиенко
восстановление украиныбородянка
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