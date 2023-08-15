Бюджетний комітет виділив понад 3 млрд грн на відновлення п'яти населених пунктів

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії у сумі 3,35 млрд грн. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

Протягом 2023-2025 років кошти на реалізацію отримають 5 таких населених пунктів: селище Бородянка Київської обл. – 1,8 млрд грн на 9 проєктів, місто Тростянець Сумської обл. – 663,3 млн грн на 4 проєкти, село Циркуни Харківської обл. – 76,44 млн грн на 4 проєкти, село Посад-Покровське Чорнобаївської ТГ Херсонської обл. – 646,6 млн грн на 9 проєктів, село Ягідне Іванівської ТГ Чернігівської обл. – 188 млн грн на 6 проєктів.

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Гроші витратять на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт громадських будинків та споруд, будівництво об’єктів інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів житлового (зокрема й будинків дачних та садових) та громадського призначення.

Також фінансування передбачає нове будівництво об’єктів житлового призначення для осіб, які втратили житло внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією РФ проти України, розроблення та проведення експертизи проєктної документації на будівництво таких об’єктів.

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