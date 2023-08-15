Долар подорожчав, а євро подешевшав. Курси валют у банках

У вівторок, 15 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 4 коп. і становить 36,97 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. до 37,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 38 грн.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

Середній курс купівлі євро впав на 3 коп. і становить 40,56 грн. Середній курс продажу опустився на 2 коп. до 41,63 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, максимальний – 42,7 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.