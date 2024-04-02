Доллар подорожал на 15 копеек. Курсы валют в банках

Банки во вторник немного повысили курс доллара. Евро осталось почти без изменений

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 2 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 18 коп. и составил 39,04 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. – до 39,56 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,45 грн, максимальный – 39,25 грн. Для продажи минимальный курс – 39,39 грн, максимальный – 39,70 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на полторы копейки и составляет 42,03 грн. Курс продажи почти не изменился – 42,85 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,20 грн, максимальный – 42,60 грн. Для продажи минимальный курс – 42,59 грн, а максимальный – 43,00 грн.