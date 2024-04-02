Долар подорожчав на 15 копійок. Курси валют у банках

Банки у вівторок трохи підвищили курс долара. Євро залишилось майже без змін

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 2 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 18 коп. і становить 39,04 грн. Курс продажу збільшився на 15 коп. — до 39,56 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,45 грн, максимальний – 39,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,39 грн, максимальний – 39,70 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на півтори копійки і становить 42,03 грн. Курс продажу майже не змінився — 42,85 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,20 грн, максимальний – 42,60 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,59 грн, а максимальний – 43,00 грн.