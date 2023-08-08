Доллар продолжает дешеветь. Наличные курсы валют

Во вторник, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составляет 36,87 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 37,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,2 грн, максимальный – 37,15 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 37,9 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 40,65 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. до 41,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,55 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,15 грн, максимальный – 42,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также