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Долар продовжує дешевшати. Готівкові курси валют

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 11:00
Долар продовжує дешевшати. Готівкові курси валют - Фото
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У вівторок, 8 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 2 коп. і становить 36,87 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 37,57 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,2 грн, максимальний – 37,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 37,9 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 1 коп. і становить 40,65 грн. Середній курс продажу опустився на 1 коп. до 41,67 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,55 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,15 грн, максимальний – 42,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.

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