Евро подорожал на 13 копеек: На сколько вырос курс доллара сегодня

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Каков наличный курс доллара

В среду, 27 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7 коп. и составляет 41,34 грн. Курс продаж повысился на 8 коп. до 41,85 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,8 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, максимальный – 42 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 43,38 грн. Курс продаж вырос на 11 коп. до 44,13 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,5 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,35 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 3 коп. и составляет 9,79 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 10,36 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,04 грн. Для продажи минимальный курс – 10,2 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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