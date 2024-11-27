Євро подорожчав на 13 копійок: На скільки виріс курс Долара сьогодні

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Який готівковий курс долара

У середу, 27 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 7 коп. і складає 41,34 грн. Курс продажу підвищився на 8 коп. до 41,85 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,8 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,75 грн, максимальний – 42 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро піднявся на 13 коп. і становить 43,38 грн. Курс продажу зріс на 11 коп. до 44,13 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,5 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,35 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зріс на 3 коп. і становить 9,79 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 10,36 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,04 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,2 грн, а максимальний – 10,5 грн.

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