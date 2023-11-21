Доллар снова подешевел. Курсы валют в банках
21.11.2023, 11:09
Фото: Pexels
Во вторник, 21 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составил 37,18 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 37,76 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс евро вырос на 10 коп. Курс покупки составил 40,18 грн, курс продажи – 41,15 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,71 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, а максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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