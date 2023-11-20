Бюджетні видатки на оборону досягли 1,4 трлн грн — Мінфін
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трлн грн за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
У жовтні бюджетні видатки на оборону становили – 135,8 млрд грн, у вересні – 141,9 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів і формувань.
Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно користуючись з податкових надходжень, а також військових облігацій.
"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купуючи військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція у поразку Росії" – зазначають у Мінфіні.
- 10 листопада 2023 року Міноборони показало свій бюджет із розбивкою за напрямками.
- 16 листопада глава Мінфіну заявив, що дорожній фонд піде на оборону, але повністю без грошей дороги не залишаться.
- 17 листопада президент США Джо Байден підписав закон, що продовжує роботу уряду США. Туди не ввійшла допомога Україні.
Коментарі