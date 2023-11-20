Бюджетні видатки на оборону досягли 1,4 трлн грн — Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трлн грн за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

У жовтні бюджетні видатки на оборону становили – 135,8 млрд грн, у вересні – 141,9 млрд грн.

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Кошти були спрямовані на:

- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

- медичне забезпечення;

- інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів і формувань.

Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно користуючись з податкових надходжень, а також військових облігацій.

"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купуючи військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція у поразку Росії" – зазначають у Мінфіні.

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