Україна витратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетних коштів з початку року — Мінфін
Витрати загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони за дев'ять місяців 2023 року становили 1,25 трлн грн, або 59,3% усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У вересні витрати на оборону становили 141,9 млрд грн.
Кошти було спрямовано на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
- медичне забезпечення;
- інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Витрати сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень та військових облігацій.
"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купуючи військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція в поразку Росії", – наголошують у Мінфіні.
- 6 жовтня Верховна Рада виділила 300 млрд грн на потреби оборони. Правки розглядали понад 11 годин.
- 10 жовтня РНБО затвердила розмір оборонного бюджету на 2024 рік. Він уперше перевищить 21,6% ВВП.
- 19 жовтня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік у першому читанні.
Коментарі