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Україна витратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетних коштів з початку року — Мінфін

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20.10.2023, 12:30
Україна витратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетних коштів з початку року — Мінфін - Фото
Фото: Міноброни/Facebook

Витрати загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони за дев'ять місяців 2023 року становили 1,25 трлн грн, або 59,3% усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У вересні витрати на оборону становили 141,9 млрд грн.

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Кошти було спрямовано на:

- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

- медичне забезпечення;

- інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Витрати сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень та військових облігацій.

"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купуючи військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція в поразку Росії", – наголошують у Мінфіні.

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Роман Бриль
ДержбюджетМінфінвійськові облігаціївидатки на оборону
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