Украина потратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетных средств с начала года — Минфин

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за девять месяцев 2023 года составили 1,25 трлн грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В сентябре расходы на оборону – 141,9 млрд грн.

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Средства были направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- другие затраты на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений и военных облигаций.

"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также покупая военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России", — подчеркивают в Минфине.

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