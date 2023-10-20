Украина потратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетных средств с начала года — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за девять месяцев 2023 года составили 1,25 трлн грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
В сентябре расходы на оборону – 141,9 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие затраты на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет налоговых поступлений и военных облигаций.
"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также покупая военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России", — подчеркивают в Минфине.
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